Хабаровский СКА расстался с главным тренером

Хабаровский СКА на официальном сайте объявил об уходе главного тренера Алексея Поддубского. Специалист работал на этой должности с марта 2019 года.

Уход тренера обусловлен слабыми спортивными результатами СКА — команда имеет восьмиматчевую серию без побед в ФНЛ. 17 октября хабаровчане в гостях проиграли «Нижнему Новгороду» (0:1) и остались на 14-м месте в турнирной таблице, в 4-х очках от зоны вылета.

Единственную победу с 9 сентября хабаровчане одержали в групповом этапе Кубка России над новороссийским «Черноморцем» (3:1). Отметим, что через две недели СКА предстоит кубковый матч против «Рубина». Сейчас команды имеют по три очка в своём активе.