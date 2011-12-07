Virtus.pro - чемпионы The Kuala Lumpur Major по Dota 2

Российско-украинский коллектив победил Team Secret в финале турнира со счётом 3:2 и завоевал титул чемпиона. Virtus.pro заработала $ 350 тыс. и 4950 очков Pro Circuit. Этот мейджор стал пятой победой для нашей команды. Теперь она стала рекордсменом по количеству побед на мейджорах.Team Secret стала серебряным призёром. Команда тоже получила денежный приз в размере $ 170 тыс. и 3 000 очков DPC. The Kuala Lumpur Major прошёл с 9 по 18 ноября в Куала-Лумпуре (Малайзия). Всего в турнире участвовали 16 команд, а призовой фонд соревнований составил $ 1млн.