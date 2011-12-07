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«Зенит» в контрольном матче переиграл «Шальке-04»

Футболисты питерского «Зенита» в Санкт-Ппетербурге провели контрольный матч против немецкого клуба «Шальке-04». И сумели одержать победу – 2:1.
На 6-й минуте Краневиттер вывел «Зенит» вперед, а затем Стивен Скрыбски счет сравнял – 1:1. Во втором тайме на 79-й минуте Дриусси не смог переиграть вратаря с «точки», но Оздоев ударом головы пробил точно – 2:1. Это был первый гол Магомеда за «Зенит».
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