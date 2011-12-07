«Зенит» в контрольном матче переиграл «Шальке-04»

На 6-й минуте Краневиттер вывел «Зенит» вперед, а затем Стивен Скрыбски счет сравнял – 1:1. Во втором тайме на 79-й минуте Дриусси не смог переиграть вратаря с «точки», но Оздоев ударом головы пробил точно – 2:1. Это был первый гол Магомеда за «Зенит».