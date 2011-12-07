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Россия попала в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022

Сборная пропустила во вторую корзину Румынию.

Россия угодила в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022 после поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций. Сборная пропустила во вторую корзину Румынию, которая в двух последних матчах одержала техническую победу над Норвегией и разошлась вничью с Северной Ирландией (1:1).

Таким образом, потенциальными соперниками сборной России из второй корзины могут стать: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Австрия, Турция, Сербия, Словакия, Румыния.

КВ
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