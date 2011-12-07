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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим

Показатель полезности игрока в текущем сезоне на отметке «-17».

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним нападающим Романом Любимовым. Его соглашение будет действовать до конца чемпионата 2020/21.

В середине декабря «Спартак» расторг контракт с Любимовым: в 25 матчах КХЛ нападающий набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «минус 17».

«Для нас это выгодная возможность усилить атаку, учитывая невысокую сумму контракта игрока, которого мы подписываем с рынка свободных агентов», — прокомментировал переход генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.

КВ
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