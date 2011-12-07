«Нефтяник» отпраздновал юбилей разгромной победой

«Нефтяник» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ дома разгромил «Ермак» — 8:1. Игра совпала с празднованием 55-летнего юбилея альметьевского клуба.

Первый период завершился сухими нулями, зато во втором «Нефтяник» буквально уничтожил соперника — 6:0. В начале заключительного отрезка матча гости забросили шайбу престижа, на что «быки» ответили двумя голами в большинстве. Кроме того, в третьем периоде на льду дважды вспыхивали драки.

«Нефтяник» после 31 игры имеет 48 очков и продолжает погоню за лидером турнира — «Югрой».