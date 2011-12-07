Иностранные студенты присоединились к забегу с палками

Принять участие в мероприятии мог любой желающий. Спортсменам предлагалось выбрать одну из трех дистанций: 1, 3 или 5 километров. Организаторы акции таким образом хотели привлечь внимание граждан к простому способу профилактики инсульта - с помощью физической нагрузки в виде скандинавской ходьбы.Обычный пасмурный день. Беззлобно кусается ветерок, всюду разбросаны затвердевшие снежные подушки. Черным ожерельем возвышаются большие сонные деревья. На подходе к месту проведения соревнований привлекают внимание яркий штендер, рвущиеся в небо шарики. На дороге краской аккуратно выведено слово «старт». Вокруг много улыбающихся лиц. Люди в спортивной одежде уверенно опираются на разноцветные палки, что-то увлеченно обсуждая между собой. Ощущается атмосфера настоящего праздника.После того как прозвучала приветственная речь организаторов забега, тренер проводит разминку. Участники становятся в широкий круг, старательно рисуют коленями круги и машут руками. За происходящим наблюдают немногочисленные зеваки.- Где лыжи потеряли? - спрашивают у немолодого спортсмена спешащие мимо парни.- На лыжи денег не хватило! - бодро отвечает пожилой джентльмен. - Мы, пенсионеры, не слишком-то и богаты.Юноши громко смеются.Начинается состязание. Пестрая толпа энергичным потоком ринулась покорять дистанцию. Учащенное дыхание, пылающие щеки, ритмичный скрип обуви. Через пару минут спортсмены скрываются из виду. Проходит время, и вот в глубоких аллеях появились первые стремительные силуэты. Некоторые мчатся мимо, уходя на второй круг. А кое-кто заканчивает свой забег - это любители коротких дистанций. Остальных ждет новый виток дороги.Глаза спортсменов горят, они делятся друг с другом впечатлениями. На мероприятие пришли люди разных возрастов. К слову, самому старшему бегуну - 75 лет, а самому младшему не исполнилось и 20. Присутствуют даже два колумбийца - студенты КНИТУ-КАИ. Кстати, один из иностранцев - Манрике Анджело - стал победителем забега на 3 км.Александра Лара, очаровательная иностранка, делится впечатлениями:- Мы сегодня впервые держим палки! Стараемся вести активный образ жизни и любим все новое. Поэтому, когда увидели в интернете объявление о мероприятии, не могли не прийти.Алена Мережко занимается скандинавской ходьбой уже три года:- Регулярно посещаю бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе в казанских парках. Очень полезно для здоровья. Всем знакомым советую этот вид спорта.Соревнования подошли к концу. Все участники забега разгоряченные и по-хорошему взволнованные.- Отличное мероприятие! - восклицает седовласый господин с черными палками для ходьбы. - Не стоит сидеть в выходной на диване у телевизора! Вперед, в парк - заниматься спортом, и душой отдохнуть, и телом.С этим трудно не согласиться. Здоровье - это богатство, великая ценность, данная человеку. И для профилактики болезней порой достаточно совсем малого. Устроители мероприятия вручают победителям дипломы и заслуженные подарки. Чемпионы ликуют, остальные спортсмены аплодируют призерам и с радостью поздравляют их с победой. Никто не торопится домой. Участники договариваются о совместных занятиях скандинавской ходьбой и прогулках по лесу.Согласно данным, предоставленным организаторами акции, в марафоне приняли участие 25 человек - немного. Но стоит отметить, что забег такого формата никогда прежде в Казани не проводился. Так что все впереди. Первое место на дистанции 1 км заняла Дания Валеева (10 минут 40 секунд), главный покоритель 3 км - Манрике Ласс Анджело Фабиан (30 минут 56 секунд), а на участке длиной 5 км всех превзошел Булат Фатихов (31 минута 43 секунды).