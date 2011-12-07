Экс-нападающий «Рубина» рассказал о заработке в доставке еды

26-летний нападающий Дмитрий Отставнов, который провел в составе «Рубина» один матч в РПЛ, рассказал о работе в службе доставки еды. Футболист с февраля 2020 года не может найти себе новый клуб.

«Я уже в прошлом году развозил еду на велосипеде, когда остался без клуба. Тогда стеснялся этого, никому не рассказывал. Сейчас же считаю, что в профессии нет совершенно ничего зазорного», — признался Отставнов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Нападающий рассказал, что его минимальный доход в доставке еды за сутки составляет 2300 рублей. Рекордный заработок — 3160 рублей. Месячная зарплата получается больше, чем по контракту с клубом ПФЛ.

«В моей последней команде, ростовском СКА, получал 43 тысячи рублей. Курьером же реально и 90 тысяч заработать. Было бы желание», — уточнил игрок.

За годы карьеры футболист успел поиграть в составе молодежки «Динамо» и «Рубина», а также основные составы «Нефтехимика», ульяновской «Волги», португальской «Санта-Клары», «Волгаря», литовского клуба «Ритеряй» и СКА. За основу «Рубина» провел один матч в РПЛ против ЦСКА.