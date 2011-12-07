«Факел» пополнил состав бывшим полузащитником «Рубина»

Воронежский «Факел» на официальном сайте объявил о переходе 28-летнего полузащитника Романа Акбашева. В январе этого года игрок свободным агентом перешел из «Рубина» в «Нефтехимик».

В январе прошлого года Акбашев подписал контракт с казанским клубом. За год полузащитник провел 6 матчей в РПЛ, отметившись одной жёлтой карточкой и один матч в Кубке страны. В текущем сезоне игрок провел 14 минут на поле в футболке «Рубина». За «Нефтехимик» Акбашев отыграл два матча и забил гол «Химкам».

По итогам сезона в ФНЛ «Факел» финишировал на предпоследнем месте, но избежал вылета из подэлитного дивизиона.