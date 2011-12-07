«Рубин» одолел «Урал». Казанцы забили два мяча впервые с октября прошлого года

«Рубин» одержал победу в первом матче после рестарта РПЛ. Казанцы гостили в Екатеринбурге у «Урала» и добыли три очка.

Поначалу матч складывался не в пользу «Рубина»: уже на первой минуте хозяева поля открыли счет, но арбитр Василий Казарцев отменил взятие ворот. Однако это не помешало «Уралу» выйти вперед на 7-й минуте, когда защитник Пабло Сантос рикошетом отправил мяч мимо Юрия Дюпина.

Тем не менее, «Рубин» отыгрался — ударом через себя статус-кво восстановил Хвича Кварацхелия. А на 56-й минуте все тот же Кварацхелия выступил ассистентом для Солтмурада Бакаева — 2:1. Гости остались в меньшинстве на 71-й минуте, когда капитан Вячеслав Подберёзкин получил прямую красную карточку за жёсткий подкат игрока «Урала», но выстояли.

«Рубин» забил два мяча в одном матче РПЛ впервые с октября прошлого года, когда на своём поле одолели «Тамбов». Это вторая победа подряд для казанцев при Леониде Слуцком.