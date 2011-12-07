Билеты на «Рубин» - «Спартак» начинаются от 600 рублей

Посмотреть матч 30-го тура премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» можно за 600 рублей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что таковая цена является самой дешевой на трибунах с южной стороны стадиона «Ак Барс Арена». Самыми дорогими же считаются места на двух центральных VIP-секторах стадиона на западной трибуне. Там сумма билета фанатам футбола обойдется 3,5 тысячи рублей.

Игра «Рубин» — «Спартак» состоится в Казани 22 июля в 19:00.