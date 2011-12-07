Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Объявлены соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2022

Россиянам предстоит сразиться со сборной Канады уже на групповом этапе.

Опубликован календарь хоккейной сборной на ЧМ-2022. Национальная команда России в рамках группового этапа сразится с Италией, Швейцарией, Казахстаном, Словакией, Данией, Германией и Канадой. Стартовый матч ЧМ для россиян пройдет со сборной Словакии, сообщается на официальном сайте ФХР.

Напомним, что турнир пройдет в двух финских городах — Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая 2022 года. Зрители будут допущены на все матчи. На групповом этапе сборная нашей страны проведет свои поединки в Хельсинки.

Более подробную информацию для болельщиков ИИХФ обещает опубликовать 31 августа текущего года.

КВ
Лента новостей