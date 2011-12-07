Слуцкий о плохой игре Деспотовича: Он зависимый игрок, для него важно почувствовать ритм игры

Нападающему Джордже Деспотовичу еще нужно набрать форму для того чтобы начать снова забивать голы. Таким мнением на пресс-конференции поделился главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Он много пропустил, все-таки он игрок очень зависимый и для него важно почувствовать игровой ритм, поэтому здесь немудрено, что после такой длинной паузы он не в оптимальном состоянии», — сказал главный тренер.

Напомним, что «Рубин» сегодня проиграл питерскому «Зениту» со счетом 1:3.