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Слуцкий о плохой игре Деспотовича: Он зависимый игрок, для него важно почувствовать ритм игры

Главный тренер «Рубина» заявил, что форвард казанцев Джордже Деспотович находится не в оптимальном состоянии.

Нападающему Джордже Деспотовичу еще нужно набрать форму для того чтобы начать снова забивать голы. Таким мнением на пресс-конференции поделился главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. 

«Он много пропустил, все-таки он игрок очень зависимый и для него важно почувствовать игровой ритм, поэтому здесь немудрено, что после такой длинной паузы он не в оптимальном состоянии», — сказал главный тренер. 

Напомним, что «Рубин» сегодня проиграл питерскому «Зениту» со счетом 1:3.

КВ
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