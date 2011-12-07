Слуцкий: В первом тайме «Зенит» доминировал и абсолютно заслуженно выиграл игру

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча после поражения от «Зенита» со счетом 1:3. По словам тренера, гости победили заслуженно.

«В первом тайме „Зенит“ доминировал и абсолютно заслуженно выиграл игру. Первый тайм мы отыграли плохо, не нашли зону отбора, очень робко действовали в атаке, допустили большое количество индивидуальных ошибок. Во втором тайме играли значительно лучше, пытались не бросить весла, играть до конца. Забили гол, имели еще моменты. Справедливости ради и „Зенит“ имел моменты», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что играть один тайм хорошо — это мало для того чтобы обыграть такую команду, как «Зенит».

Напомним, что главный тренер «Рубина» был удален во время матча за споры с арбитром встречи.