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Слуцкий: В первом тайме «Зенит» доминировал и абсолютно заслуженно выиграл игру

Главный тренер «Рубина», считает, что казанцы смогли сыграть хорошо только во втором тайме.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча после поражения от «Зенита» со счетом 1:3. По словам тренера, гости победили заслуженно. 

«В первом тайме „Зенит“ доминировал и абсолютно заслуженно выиграл игру. Первый тайм мы отыграли плохо, не нашли зону отбора, очень робко действовали в атаке, допустили большое количество индивидуальных ошибок. Во втором тайме играли значительно лучше, пытались не бросить весла, играть до конца. Забили гол, имели еще моменты. Справедливости ради и „Зенит“ имел моменты», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что играть один тайм хорошо — это мало для того чтобы обыграть такую команду, как «Зенит». 

Напомним, что главный тренер «Рубина» был удален во время матча за споры с арбитром встречи.

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