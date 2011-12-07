Состав УНИКСа пополнил О Джей Мэйо

В состав УНИКСа вошел 33-летний американский атакующий защитник О Джей Мэйо, за плечами которого 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщается в Instagram-аккаунте клуба УНИКСа.

Американец за 8 лет карьеры провел в сильнейшей лиге мира 573 матча за «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки». В 57 матчах КБА-2020/21 средняя статистика Мэйо составила 19.4 очка (44% реализации трехочковых), 4.8 подбора, 2.9 передачи и 1.4 перехвата за 27.8 минуты игрового времени.

УНИКС стал первым европейским клубом спортсмена.

Ранее сообщалось, что УНИКС определился с главным кандидатом на замену Уилла Томаса, разорвавшего контракт спустя 45 дней после его подписания. Клуб планирует подписать Джарелла Брэнтли.