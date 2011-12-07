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УНИКС подписал контракт с Джареллом Брэнтли

Форфард заключил соглашение с клубом до конца этого сезона.

Баскетбольный клуб УНИКС заключил контракт с Джареллом Брэнтли. Об этом сообщили пресс-службе клуба.

«В минувшей чемпионате НБА американский форвард принял участие в 31 игре за „Юту Джаз“, в среднем набирая 2.3 очка, а также делая 1 подбор отдавая 0.5 передачи за 5 минут на паркете», — говорится в сообщении.

Таким образом Брэнтли стал вторым новичком, о подписании контракта с которым объявил казанский клуб, ранее ряды УНИКСа пополнил атакующий защитник О Джей Мэйо.

Ранее сообщалось что форвард Уилл Томас и УНИКС расторгли соглашение о сотрудничестве. Тогда агент игрока намекнул, что обоюдное решение было принято «из этических соображений».

КВ
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