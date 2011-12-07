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В Альметьевске открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас».

Комплекс в первую очередь предназначен для водных видов спорта.
В торжественном открытии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие официальные лица. Современный многофункциональный центр имеет в своем распоряжении 12 тысяч кв. метров площадей, длина чаши бассейна – 50 м. Помимо большой чаши с 10 дорожками установлен еще и 10 метровый детский бассейн.
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