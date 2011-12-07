В Альметьевске открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас».

В торжественном открытии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие официальные лица. Современный многофункциональный центр имеет в своем распоряжении 12 тысяч кв. метров площадей, длина чаши бассейна – 50 м. Помимо большой чаши с 10 дорожками установлен еще и 10 метровый детский бассейн.