Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Юдин пропустит около двух месяцев, а Мусин перейдет в «Нефтехимик»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин из-за травмы, полученной в матче против рижских динамовцев, пропустит около двух месяцев. У Дмитрия – травма «верхней части тела».
А вот защитник Дамир Мусин, недавно вернувшийся в клуб, продолжит свою карьеру в нижнекамском «Нефтехимике» - об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. «Ак Барс» получит за игрока денежную компенсацию.
КВ
Лента новостей