Россия провалилась в Белграде и усложнила себе отбор на ЧМ-2022

Приняли не по-братски

Россия в заключительном матче Лиги наций была деклассирована Сербией — 0:5. Поражение вобрало в себя целый список достижений с приставкой «анти-», погружаемся в статистику: самый крупный провал команды при Станиславе Черчесове (до этого уступили в ноябре 2019 года Бельгии, 1:4), самая неприличная разница в счете с октября 2004 года (тогда сборную унизила Португалия, 1:7), первое поражение в истории очных встреч с Сербией (до вечера среды было три победы да две ничьи), Сербия умудрилась наколотить пять голов впервые с лета 2018 года (тогда под каток попала Боливия, 1:5), серия без побед российской команды растянулась на 6 матчей, а за две последние игры в воротах сборной побывало 8 голов.

Перевели дух от статистики? Возвращаемся к матчу. Фактически его судьба была предрешена уже в первом тайме, когда братушки наколотили россиянам четыре гола, а тот же Антон Заболотный не реализовал четыре опасных момента. Стартовые 45 минут ворота защищал Гильерме, который отметился разве что одним спасением не в самой критичной ситуации. Пропущенные мячи — не вратарская вина, а следствие аморфности защитников. Сборная действительно выглядела физически не готовой к встрече — то ли повлияли энергозатратные полтора тайма с Турцией, то ли есть иная неведомая причина.

В перерыве Черчесов снял сразу четырех футболистов, в том числе Гильерме (на поле появился Джанаев), дав шанс дебютировать, к примеру, Роману Евгеньеву. Тем не менее во второй половине встречи активности российской команды это не прибавило. Все также Заболотный бил точно в руки сербскому вратарю, а на правом фланге обороны России зияли огромные пустоты. Пятый гол воспринимался уже как-то буднично, а Джанаеву надо отдать должное — еще в двух эпизодах он команду спас.

После матча Станислав Черчесов заявил: «У них все залетело сегодня, у нас — нет. Хотя, я думаю, что, если бы мы даже забили наш первый момент, это ничего бы не изменило». И здесь тренер оказался прав — сербы продемонстрировали неведомую даже для самих себя реализацию. На 8 голевых моментов получилось 5 мячей, тогда как Россия создала идентичное количество потенциально опасных ситуаций. Фактически россияне могли ответить на каждый гол своим, но передаем привет реализации того же Заболотного.

Сказалось ли отсутствие в расположении команды Артема Дзюбы? Едва ли. В двух последних играх за сборную Артем не впечатлял: 9 ударов, два в створ, четыре мимо, три заблокированных попытки. Антону Заболотному на выполнение нормы форварда хватило одной игры, другое дело в фатальном везении сербов. Нападение для Черчесова сейчас не такая головная боль, как вратарская линия и оборона. Гильерме продемонстрировал свою нестабильность и напомнил, что с глубиной вратарского запаса у нас дела обстоят туго — хоть возвращай Акинфеева, который тоже порой чудит в ЦСКА. Более того, необходимо наигрывать новые связки в центре обороны, да и не забывать про фланги — разменявший с сербами сотню матчей за сборную Жирков тоже не вечный.

Дорога в Катар станет сложнее

Группа В3 Лиги наций оказалась самой интригующей на итоговые расклады. Сербы, несмотря на хорошую форму в последних играх, считались главным кандидатом на понижение в классе. Пять безответных банок в ворота России позволили превратить убийственную разницу мячей 4:7 в комфортные 9:7 и отправить Турцию в дивизион С! Россияне же в очередной раз останутся в лиге В, пропустив вперед себя Венгрию.

Однако трагичнее всего не невыход в дивизион А, а вылет в третью корзину жеребьевки отбора на ЧМ-2022. Дорога в Катар для России станет потенциально сложнее. Причина прозаична — в рейтинге FIFA нашу сборную обогнала Румыния и поспособствовало этому не только поражение от сербов. Румыны не смогли провести матч Лиги наций с Норвегией — скандинавам запретили вылетать на игру из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Итог: Норвегии влепили «технарь» — 0:3. В последнем туре Румыния гостила у Северной Ирландии и «горела» до 81-й минуты 0:1, пока игрок «Урала» Эрик Бикфалви не сравнял счет. Так румыны смогли запрыгнуть во вторую корзину, вытеснив оттуда Россию.

Чем это чревато? Например, теперь в отборе мы вместо Северной Ирландии, Греции или Финляндии можем сыграть с Польшей, Швецией, Австрией и даже пресловутой Сербией. Будет интересно.

Исландии не нашлось места в Лиге А

В заключение пробежимся по результатам других групп и дивизионов Лиги наций. Начнем с элиты, где в 2021 году определится абсолютный победитель турнира: в плей-офф сыграют Италия, Бельгия, Франция и Испания. Заметим, что действующий триумфатор ЛН Португалия стала в своей группе второй, пропустив вперед себя Францию.

В четверке аутсайдеров Лиги А тоже все ожидаемо. Ноль очков и разница мячей 3:17 у Исландии намекают, что островитянам в элите пока не место. Также из лиги сильнейших выбывают Босния, Швеция и Украина или Швейцария. Очный матч между командами был отменен в силу вспышки COVID-19 в стане украинцев. Если UEFA сочтет должным засчитать подопечным Шевченко техническое поражение, то сборная отправится в Лигу В.

На смену выбывшим в элиту поднимаются уже упомянутая Венгрия, Австрия, Чехия и Уэльс. Из лиги В выбыли в лигу С национальные команды Северной Ирландии, Словакии, Турции и Болгарии.

Из лиги С уровнем выше смогли подняться Черногория, Армения, Словения и Албания. Отдельно остановимся на группе С2, где на повышение претендовала Грузия. Команда осталась без ключевых игроков в двух последних матчах, проиграла Армении и не смогла одолеть Эстонию (0:0). Зато Армения сделала впечатляющий рывок, сломив в последнем туре сопротивление прямого конкурента за первое место — Северной Македонии. Отметим, что Кипр, Эстония, Молдавия и Казахстан в плей-офф аутсайдеров лиги С определят двух неудачников, которые отправятся в низший дивизион.

Им на смену придут неожиданные страны: Фарерские Острова и Гибралтар. Фареры смогли пройти квартет с Мальтой, Андоррой и Латвией без поражений, а равно как и Гибралтар ни разу не проиграл ни Сан-Марино, ни Лихтенштейну.

Следующий розыгрыш Лиги наций запланирован после Чемпионата мира 2022 года. Групповой этап должен пройти с июня по сентябрь 2022-го. Конечно, если пандемия не внесет свои коррективы.