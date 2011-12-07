Евгения Косецкая номинирована на премию «Бадминтонист года-2018»

Татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая номинирована на российскую премию «Бадминтонист года-2018».Голосование продлится до 8 января 2019 года. В этом сезоне в активе у Косецкой – награды на международных и российских соревнований – всего шесть наград.