Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Евгения Косецкая номинирована на премию «Бадминтонист года-2018»

Евгения Косецкая номинирована на премию «Бадминтонист года-2018»
Татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая номинирована на российскую премию «Бадминтонист года-2018».Голосование продлится до 8 января 2019 года. В этом сезоне в активе у Косецкой – награды на международных и российских соревнований – всего шесть наград.
КВ
Лента новостей