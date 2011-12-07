«Ак Барс» прицелился на Харри Песонена

32-летний нападающий Харри Песонен может продолжить карьеру в «Ак Барсе». Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Чемпион мира в составе сборной Финляндии текущий сезон начинал в составе магнитогорского «Металлурга». Финн провёл в КХЛ 33 матча, забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач. 10 декабря «Магнитка» объявила о расторжении контракта с хоккеистом. Отметим, что в разные годы Песонен выступал за клубы Финляндии и Швейцарии, а также провёл два сезона в АХЛ. Кроме того, нападающий четыре раза появился на льду в НХЛ в составе «Нью Джерси».

В составе «Ак Барса» сейчас насчитывается шесть легионеров. В лиге действует лимит: не более 5 иностранцев в заявке на матч.