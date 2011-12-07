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Чехия одержала первую победу на Кубке Первого канала

Под каток попали шведы.

Чехия обыграла Швецию в предпоследнем матче Кубка Первого канала. Чехи одержали волевую победу, которая стала для них первой на КПК.

Шведы открыли счёт на 12-й минуте, реализовав большинство — отличился Йонатан Берггрен. Однако во втором периоде чешские хоккеисты забросили три шайбы, они на счету Радана Ленца, Матея Блюмеля и Даниэля Газды. За 4,5 минуты до конца встречи Павел Пиха поставил точку в этом матче — 4:1.

В заключительной игре КПК сегодня встретятся сборные России и Финляндии.

КВ
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