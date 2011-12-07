Казанский «Зенит» уступил «Югре»

«Зенит» на выезде проиграл нижневартовской «Югре-Самотлор» в матче 14-го тура Суперлиги — 3:0 (25:23, 25:21, 25:22). Поражение стало для казанцев первым за историю встреч с этой командой в Суперлиге. Единственный раз «Югра-Самотлор» была сильнее клуба из столицы РТ в кубковой игре в 2013 году (3:1).

«Зенит» с 12 победами идёт на первом месте в турнирной таблице. Ближайший преследователь — «Кузбасс» — отстаёт на восемь очков, но имеет три встречи в запасе.