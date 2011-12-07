Озвучена дата начала чемпионата НХЛ

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Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 13 января. Тренировочные сборы команды смогут начать 3 января, сообщает официальный сайт лиги.
Каждому клубу предстоит провести 56 матчей регулярного чемпионата. Команды сыграют в дивизионах, состав которых претерпел изменения. Лиге пришлось отдельно выделить дивизион для канадских клубов. Состав дивизионов выглядит следующим образом:
В плей-офф выйдут четыре лучших команды из каждого дивизиона. Первый раунд плей-офф будет разыгран внутри дивизиона — 1 место сыграет с 4-м, а вторая команда с третьей.