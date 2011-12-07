Озвучена дата начала чемпионата НХЛ

Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 13 января. Тренировочные сборы команды смогут начать 3 января, сообщает официальный сайт лиги.

Каждому клубу предстоит провести 56 матчей регулярного чемпионата. Команды сыграют в дивизионах, состав которых претерпел изменения. Лиге пришлось отдельно выделить дивизион для канадских клубов. Состав дивизионов выглядит следующим образом:

«Канадский» : «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег».

: «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег». Тихоокеанский : «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас». Атлантический : «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».

: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон». Центральный: «Каролина», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Чикаго», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».

В плей-офф выйдут четыре лучших команды из каждого дивизиона. Первый раунд плей-офф будет разыгран внутри дивизиона — 1 место сыграет с 4-м, а вторая команда с третьей.