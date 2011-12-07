«Рубин» определился с контрактами Зотова и Самошникова

В «Рубине» определились с контрактами защитников Георгия Зотова и Ильи Самошникова. Их соглашения были рассчитаны до лета 2021 года.

«Контракт Георгия продлевается автоматически. Что касается Ильи Самошникова, то он у нас в клубе недавно. Оба игрока останутся у нас еще минимум на несколько лет», — заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

Георгий Зотов перешёл свободным агентом из «Крыльев Советов» нынешним летом и успел провести за «Рубин» 10 матчей. Илья Самошников был куплен у «Торпедо» зимой 2020 года, провёл за клуб 22 матча и набрал 1+1 по системе «гол+пас».