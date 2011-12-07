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Рустем Сайманов рассказал о планах «Рубина» на зимнее ТО

В клубе рассматривают только «настоящее усиление».

«Рубин» не имеет особых планов на зимнее трансферное окно. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«Команда скомплектована. Если вдруг появятся какие-то варианты, то будем рассматривать. Но чтобы взять детально и кого-то покупать — такого нет. Мы ищем настоящее усиление, пока таких вариантов не имеется. Вроде не было особых планов на это трансферное окно», — сказал Сайманов.

Напомним, что в зимнее трансферное окно-2020 «Рубин» оказался самым расточительным клубом в РПЛ.

КВ
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