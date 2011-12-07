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Арсен Хисамутдинов об игре в одном звене с Зариповым и Мозякиным: Составы звеньев узнали перед выходом, я удивился

Нападающий «Реактора» из Нижнекамска, усиливший состав команды дивизиона Харламова, поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ.
- Эмоции только положительные от игры с такими мастерами. Мне кажется, что это мечта любого мальчишки. Желаю всем ребятам из моей команды попасть на Матч звезд в следующем году.- Выспался перед матчем?- Никакого мандража не было, потому что знал – все выходят на лед получить удовольствие и играть для зрителей. Старался играть на красоту. Где-то это получилось, где-то – нет.- Какие ощущения от игры в одном звене с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным?- Положительные. Быть с такими великими мастерами на одном льду… Получал от этого удовольствие. Составы звеньев узнали перед выходом на лед, я даже сам удивился.- Понравилось работать с Дарьей Мироновой?- Да. Необычный опыт, когда девушка – тренер, - передает слова Хисамутдинова корреспондент «КВ».
КВ
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