Арсен Хисамутдинов об игре в одном звене с Зариповым и Мозякиным: Составы звеньев узнали перед выходом, я удивился

- Эмоции только положительные от игры с такими мастерами. Мне кажется, что это мечта любого мальчишки. Желаю всем ребятам из моей команды попасть на Матч звезд в следующем году.- Выспался перед матчем?- Никакого мандража не было, потому что знал – все выходят на лед получить удовольствие и играть для зрителей. Старался играть на красоту. Где-то это получилось, где-то – нет.- Какие ощущения от игры в одном звене с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным?- Положительные. Быть с такими великими мастерами на одном льду… Получал от этого удовольствие. Составы звеньев узнали перед выходом на лед, я даже сам удивился.- Понравилось работать с Дарьей Мироновой?- Да. Необычный опыт, когда девушка – тренер, - передает слова Хисамутдинова корреспондент «КВ».