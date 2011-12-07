Зинэтула Билялетдинов признался, что не помнит когда последний раз бил буллиты

- Чувствуете, что бронза – это маленькое золото?- Я считаю, что любая медаль - это медаль, и команда ее заслужила. Могли завоевать и золото, но что-то нам помешало. Будем работать.- Когда вы последний раз били буллиты?- Не помню…- Это событие – праздник для Татарстана?- Считаю, что получилось очень здорово. То, что увидел за два дня в Казани – это большой праздник. Хочу поблагодарить всех, кто его организовал. Было сделано многое. Думаю, болельщики получили большое удовольствие и это событие надолго останется в памяти, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».