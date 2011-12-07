Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«КАМАЗ» подписал контракты с двумя футболистами

Клуб пополнил защитник и нападающий.
Челнинский «КАМАЗ» объявил о подписании контрактов с двумя игроками, сообщает сайт клуба. Состав пополнил 24-летний экс-игрок «Тюмени», защитник Игорь Хайманов. А нападение усилил воспитанник «Чертаново», чемпион Европы 2013 (U-17) Максим Майрович.
КВ
Лента новостей