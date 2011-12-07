Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лишь вторыми на чемпионате мира

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лишь вторыми на чемпионате мира
Несмотря на то, что в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии российская пара Тарасова – Морозов откатала без грубых ошибок, она в итоге пропустила вперед китайский дуэт, выиграв лишь серебряные медали.Тем не менее, они показали лучший для себя результат, и им есть, чем гордиться.
КВ
Лента новостей