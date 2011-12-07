Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лишь вторыми на чемпионате мира

Несмотря на то, что в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии российская пара Тарасова – Морозов откатала без грубых ошибок, она в итоге пропустила вперед китайский дуэт, выиграв лишь серебряные медали.Тем не менее, они показали лучший для себя результат, и им есть, чем гордиться.