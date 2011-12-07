Кубок Гагарина: 3-1 – что может быть очевидней в полуфиналах конференций

Как стало известно еще день назад, на «Западе» армейские коллективы повели в своих полуфинальных сериях – 3-1. СКА в Ярославле переиграл «Локомотив», а ЦСКА обыграл московское «Динамо». И теперь пятые матчи пройдут на льду ЦСКА и СКА. С большой долей вероятности можно рассчитывать, что в финале «Запада» сойдутся два армейских коллектива.А вот на «Востоке», при том, что счет в сериях также 3-1, матчи теперь пройдут на льду в Нурсултане и в Екатеринбурге, так что еще ничего неясно – серии вполне могут продлиться.