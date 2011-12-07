Данис Зарипов может покинуть ХК «Ак Барс» по состоянию здоровья

Капитан команды «Ак Барс» Данис Зарипов может покинуть хоккейный клуб по состоянию здоровья. О том, что в этом сезоне он столкнулся с проблемами объявил главный тренер Дмитрий Квартальнов во время пресс-конференции.

«Играл на уколах. Ездил в Германию. Сейчас будет сам принимать решение — была травма, наверно сейчас нужно подлечиться. Вот из-за этого. Когда мы готовились, я говорил, он иногда уходил, не мог работать — беспокоила травма. Сейчас нужно просто-напросто разобраться и чтобы он был живым и здоровым», — отметил Квартальнов.

По признанию главного тренера клуба, Зарипов был готов «не на 100%», хоть и выходил на лед во время серии плей-офф. Но при этом спортсмен «неплохо сыграл». Квартальнов заявил, что ему важно здоровье хоккеиста, но принимать решение о своей судьбе в клубе должен он сам.

Кроме того, во время пресс-конференции генеральный менеджер клуба Рафик Якубов назвал ситуацию с Зариповым «отдельным вопросом». 30 апреля у некоторых игроков, в том числе и у капитана, заканчиваются контракты и до этой даты «Ак Барс» не планирует делать каких-либо заявлений об изменении состава команды. При этом Якубов не стал отрицать возможность вхождения Зарипова в клуб уже не в качестве игрока, а в другой роле.