Дмитрий Квартальнов объяснил, почему вывел Стефана Да Косту из состава

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на итоговой пресс-конференции объяснил, почему принял решение не ставить форварда Стефана Да Косту в состав на последние матчи серии с «Авангардом». Всему виной — повреждение, которое хоккеист получил во втором раунде плей-офф.

«У меня всегда те, кто готов биться, играть, сражаться и на данный момент сильнее — они всегда будут в составе. Он не играл почти всю серию с Уфой, было столкновение с Владимиром Жарковым, он чувствовал себя плохо и не играл. На игру с „Авангардом“ мы принимали решение — поставить его 13-м нападающим или не ставить совсем. Было принято решение [поставить], потому что у нас не шло большинство, а он играет у нас ключевую роль», — заявил тренер.

Он отметил, что к серии с «Авангардом» Да Коста не полностью оправился от повреждения: «У всех разное здоровье — у кого-то элитное, кто-то воспринимает любую травму… Стеф так сыграл, он не был на 100 процентов готовым».

При этом Квартальнов уверен, что нападающий не вёл переговоры с другими клубами о своём переходе в новом сезоне.

«Не думаю, что у нас были какие-то подлецы в команде, которые вели переговоры за спиной. Наверное, агенты делали какую-то работу, но чтобы так… Не знаю и не понимаю этот момент», — сказал тренер.

Стефан Да Коста принял участие в 10 матчах Кубка Гагарина, где набрал 4 (1+3) очка.