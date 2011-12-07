Создание и крах Суперлиги: хроника революции богачей

В ночь с воскресенья на понедельник футбольное сообщество всколыхнула медиа-бомба: 12 ведущих европейских клубов объявили о создании нового континентального турнира — Суперлиги. Инициаторами революции стали флагманские клубы Англии («Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм»), Испании («Барселона», «Реал», «Атлетико») и Италии («Интер», «Милан» и «Ювентус»). Основная причина бунта — требование финансовых перемен.

Что за Суперлига?

Согласно опубликованным релизам, количество постоянных участников турнира должно составлять 15 постоянных клубов плюс 5 из числа переменных. Они делились бы на две группы по 10 участников и играли двухкруговой турнир, стартующий в августе. В плей-офф из каждой группы могли выйти по три лучших команды, а четвертая и пятая должны встретиться в формате двух стыковых матчей за право пройти в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы должны пройти в два матча, а финал планировался на конец мая. Игры Суперлиги запланированы на середину недели — аккурат те дни, когда проходят матчи Лиги чемпионов.

Идея создания отдельного турнира для грандов континентального футбола не нова. В той, или иной степени она муссируется с конца 1990-х годов и всякий раз UEFA находил компромиссные варианты с ТОПами, при которых ведущие клубы оставались в Лиге чемпионов. На сей раз президент испанского «Реала» Флорентино Перес, а параллельно и Суперлиги, и итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли решили пойти до победного и запустили мощную информационную кампанию.

Для чего это нужно ТОП-клубам?

Причина создания нового турнира довольно прозаична — деньги. Ведущие клубы мира, участвующие в турнирах под эгидой UEFA, не хотят делить доходы от билетов, призовых и продажи медиа-прав с более бедными клубами, а также самой континентальной ассоциацией. Незапланированным толчком к созданию Суперлиги стала пандемия COVID-19, из-за которой гранды понесли ощутимые финансовые потери.

Суперлига позволит аккумулировать, перераспределять огромные денежные потоки внутри элитных клубов. Так, основатели получат 3,5 миллиарда евро на развитие проекта — деньги можно инвестировать в стадионы, покрытие убытков от коронавируса, тренировочные объекты. Основным спонсором намерен выступить американский финансовый холдинг JP Morgan, правда вступительный бонус клубам придется возвращать — в СМИ фигурирует сумма в 264 млн евро в год.

Плюсом нового турнира станет продажа медиа-прав на трансляции матчей, которые оцениваются в 4 млрд евро — это почти вдвое больше, нежели удается выжимать из продажи прав на показ Лиги чемпионов. Если в ЛЧ победитель турнира получает примерно 100-120 млн евро, то лучшему клубу Суперлиги обещаны 250 млн.

Какова реакция UEFA?

Революция, инициированная ТОП-клубами, подозрительно совпала по датам с объявлением UEFA грядущей реформы Лиги чемпионов. С сезона 2024/25 в турнире будут играть 36 клубов вместо 32-х. Групповой формат турнира будет заменен единой лигой, где 8 лучших клубов будут выходить в плей-офф, а остальные путевки будут разыграны в стыковых матчах. Дополнительные места вводятся для: двух клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не смогли отобраться в ЛЧ, бронзового призера чемпионата, занимающего пятое место рейтинга UEFA и одно дополнительное место получает команда, идущая в отборе по так называемому «пути чемпионов». Результат реформы — больше матчей, больше сильных клубов, выше прибыль.

Реакция UEFA на сепаратизм грандов оказалась жесткой — ее озвучил президент ассоциации Александр Чеферин. В частности, он заявил, что без 12 упомянутых выше клубов Лига чемпионов проживет спокойно, а для бунтарей следует подготовить санкции — забанить команды и игроков в турнирах под эгидой UEFA, ограничить трансферы. На стороне UEFA также выступили Футбольная ассоциация Англии, Премьер-лига, Испанская федерация футбола, Ла Лига, Итальянская федерация футбола и Серия А. Все они в различных формулировках осудили проект Суперлиги и во многих случаях всерьез были намеки о недопуске клубов-бунтарей до национальных чемпионатов.

Уже в понедельник клубы, далекие от проекта, успели поймать волну хайпа и отшутиться на данную тему. Так, московский «Спартак» призвал болельщиков клубов, которые не приветствуют уход в новый турнир, переключаться на поддержку красно-белых. Челнинский КАМАЗ опубликовал ироничное письмо на имя Флорентино Переса, где заявил, что клуб вынужден отказаться от участия в Суперлиге, так как имеет цель выйти в другую лучшую лигу мира — ФНЛ. Даже хоккейный «Ак Барс» в своем «Твиттере» предложил создать хоккейную Суперлигу и разыграть там Суперкубок Гагарина.

Проект прожил два дня

К вечеру понедельника футбольная Суперлига обросла армией ненавистников. Одни не представляли будущее АПЛ без клубов «большой шестерки», другие считали, что проект создан только для извлечения прибыли, а не для удовольствия зрителей, третьи возмущались наплевательскому отношению к принципам честной и равной игры. Еще на стадии объявления о создании Суперлиги свою лояльность UEFA подтвердили немецкие «Бавария» и «Боруссия», а также французский ПСЖ. Тем самым смута в рядах заговорщиков была посеяна в первые же часы.

К вечеру вторника взбунтовались болельщики на Туманном Альбионе: перед матчем АПЛ между «Челси» и «Брайтоном» толпа недовольных переходом «аристократов» в Суперлигу фанатов организовала стихийный митинг у стадиона. Градус был настолько велик, что успокаивать болельщиков вышел легенда клуба Петер Чех. Практически сразу после этих событий «Манчестер Сити» и «Челси» объявили о своем выходе из Суперлиги, к часу ночи среды отказались от участия в проекте все клубы из Англии, а к утру участников и вовсе осталось пять.

Суперлига взяла паузу в старте турнира, но отреагировала на развал уверенным заявлением: «Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы спорт развивался, давая ресурсы и стабильность всей футбольной пирамиде. В том числе помогал преодолеть финансовые трудности, с которыми столкнулось все футбольное сообщество в результате пандемии. Новый турнир также обеспечит большие солидарные выплаты всем участникам футбольной системы».

Хаотичность, с которой организаторы нового турнира объявили о запуске лиги, сыграла с ними злую шутку. В регламенте Суперлиги была масса белых пятен, демонстрировавших, что решение выдать релиз в третьей декаде апреля — решение скорее импульсивное. Очевидно, гранды решили поиграть мускулами перед UEFA, дабы выбить для себя новые преференции. Но сядет ли ассоциация за стол переговоров с клубами после такого демарша — покажет время.