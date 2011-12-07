Леонид Слуцкий рассказал, будут ли вакцинировать футболистов «Рубина» от COVID-19

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с вакцинацией в клубе. Он сообщил, что тренерский штаб и административный состав уже сделали прививку от COVID-19. Вопрос с вакцинацией футболистов будет решаться отдельно.

«У нас в команде привит только весь тренерский и административный состав. Лично я привит уже давно. Футболисты никто на данный момент не привит. Сегодня как раз мы будем обсуждать эту тему. Потому что тема, учитывая большое количество легионеров, достаточно деликатная. Будем смотреть, как выходить из этой ситуации и возможно ли привиться всем игрокам основного состава», — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанцев.