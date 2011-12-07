Питерский «Зенит» в Дании сыграл вничью

Питерцы встречу с «Копенгагеном» начали спокойно, и свои шансы также имели, но хозяева начали встречу в высоком темпе, и лишь мастерство Лунева выручало гостей. К середине первого тайма игра выровнялась, и команды заиграли на встречных курсах, но без ворот.На 39-й минуте хозяева даже угодили в штангу, но и «Зенит» при этом свой момент имел. И вот на 44-й минуте Роберт Мак подкараулил ошибку датчан и забил гол – 0:1. А когда во втором тайме вместо автора гола вышел Маркизио, инициатива перешла к хозяевам, которые на 64-й минуте счет сравняли – 1:1. Концовка матча прошла уже при преимуществе датчан, но ничью «Зенит» отстоял.