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Экс-тренер «Рубина» рассказал о призовых за бронзу ЧР-2003

Он отметил, что команда была в шоке от такого результата.

Экс-тренер «Рубина» Павел Черепанов, работавший в казанском клубе в 2003–2010 годах, рассказал о размере призовых, которая команда получила за бронзу в сезоне-2003.

«Тренеры получили по 10 тысяч долларов. Тогда это была невероятная сумма для нас. Мы знали резервы клуба, поэтому удивились таким деньгам. Потом уже за победу в чемпионате и еврокубки были, конечно, другие суммы, но более поздние деньги воспринимались спокойнее», — заявил Черепанов в интервью metaratings.ru.

Он отметил, что после решающего матча с ЦСКА (3:2) команда была в шоковом состоянии: «Даже танцев [в раздевалке] не было, как во времена, когда мы становились чемпионами России. Возможно, в плане потрясения бронза-2003 стала одним из самых мощных событий в жизни нашего тренерского штаба».

В сезоне-2003 «Рубин» дебютировал в Премьер-лиге и финишировал на третьем месте, обогнав на одно очко «Локомотив». Это стало возможным благодаря домашней победе над ЦСКА в 30-м туре.

КВ
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