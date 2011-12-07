Хвича Кварацхелия включен в список лучших молодых игроков Европы

«Реал» становится реальнее

В октябре агент Хвичи Кварацхелии делился соображениями о будущем своего клиента. « Хочу, чтобы через пять лет он играл в «Реале», - цитировал Мамуку Джугели портал BetON, который публикует новости спорта и прогнозы на футбол. Теперь мечты можно подтверждать цифрами. Авторитетный статистический портал CIES Football Observatory изучил статистику молодых игроков из 30-ти европейских чемпионатов, не входящих в топ-5 рейтинга УЕФА. Среди игроков, которым еще не исполнился 21 год, определялись лидеры в шести номинациях: отбор, перехваты, продвижение мяча, обводки, создание шансов для партнеров и удары.

Кварацхелия оказался лидером по показателю обводок. Факт не удивляет: в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Хвича совершил 89 попыток дриблинга, 45 из них оказались удачными. Его преследователи по этому показателю в РПЛ выглядят гораздо скромнее. Количество попыток у Клинтона Н’Жи и Бернара Бериши практически такое же, как число удачных обводок у грузинского полузащитника.

Удачный сезон

Если для всего «Рубина» новый сезон РПЛ пока выглядит неоднозначным, то для Хвичи он складывается весьма успешно. Грузинский полузащитник провел за «Рубин» 16 матчей. На счету Кварацхелии два забитых мяча, столько же голевых передач и несколько заработанных для команды пенальти. Игру Хвичи отмечают и эксперты, и болельщики казанской команды. Так, первые четырежды признавали грузина игроком матча в РПЛ. Вторые же голосовали за него в номинации «Игрок месяца»: Кварацхелия признавался лучшим в «Рубине» на протяжении трех месяцев подряд – с августа по октябрь. Кроме того, в октябре игрок открыл счет своим голам за сборную Грузии в матче Лиги Наций против Северной Македонии.

Концовка календарного года выдалась для Кварацхелии немного смазанной. Сначала положительный тест на коронавирус вынудил Хвичу пропустить матчи РПЛ против «Ростова» и ЦСКА. Принять участие в заключительной игре года с «Ахматом» грузинскому полузащитнику помешал перебор желтых карточек. Новости от CIES Football Observatory должны вернуть игроку хорошее настроение.