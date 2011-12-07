Кристиан Нобоа вспомнил, чем закончилась дегустация снега

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вспомнил о своих первых впечатлениях от России. Прибыв в Казань, эквадорец попробовал на вкус снег и угодил в больницу с пневмонией.

«В Эквадоре не бывает снега. И когда ты видишь его в первый раз, хочется покушать! Да еще и в кино показывали, как снег едят, вот и мне захотелось. А в Казани в январе было минус 25. Но я не смог удержаться. Результат — пневмония, неделя в постели. Четыре дня с температурой 39 лежал в больнице», — рассказал Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кристиан Нобоа перешёл в «Рубин» из «Эмелека» зимой 2007 года. Футболист дебютировал за казанский клуб 4 марта 2007 в кубковой игре против «Ростова» и срезал мяч в свои ворота на 15-й минуте. Однако уже атакой позже Нобоа ассистировал Фернандо Габриэлу в голевой атаке. Та встреча завершилась поражением «Рубина» (1:3).