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«Строитель» был сильнее «Ак Барс-Динамо»

Казанцы не смогли реабилитироваться за поражение в первом круге.

«Ак Барс-Динамо» проиграло в Сыктывкаре местному «Строителю». После первого тайма казанский клуб уступал 0:1, в начале второго бендистам удалось сравнять счёт, однако затем команда пропустила ещё два мяча. На 79-й минуте Игорь Ларионов сократил отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило — 2:3.

«Ак Барс-Динамо» не смогло реабилитироваться за поражение в первом круге — тогда матч завершился со счётом 1:5 в пользу «Строителя».

После 17 туров казанцы идут на 10-м месте с 13 очками.

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