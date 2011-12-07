«Ак Барс» в Магнитогорске нашел себе соперника на плей-офф

Буквально неделю назад казанцы дома «Магнитку» обыграли, но вот теперь на кону стояло третье место на «Востоке».Игра опять пошла непримиримая, но к середине периода первого Антипин забросил шайбу – вторую за неделю в ворота казанцев – 1:0.Увы, и вторая шайба была на счету хозяев – Расмуссен пробил Подъяпольского – 0:2.Во втором периоде казанцы имели двойной перевес в игроках, но забить не сумели. Более того, затем и сами удалились, но выстояли. Второй период счет не изменил, и казанцам перед третьим периодом приходилось несладко.И в третьем периоде Эллисон реализовал большинство – 3:0.А в концовке третьего периода счет изменился – 4:0.И стало ясно – мы играем в первом раунде плей-офф с «Авангардом».