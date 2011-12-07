Дмитрий Квартальнов – о вылете из Кубка Гагарина: «Знаете, я в первом раунде вылетал, во втором – вылетал, в финале проигрывал»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на итоговой пресс-конференции прокомментировал вылет из Кубка Гагарина. Отметим, что специалист проиграл все седьмые матчи плей-офф в своей карьере.

«Знаете, я в первом раунде вылетал, во втором — вылетал, в финале проигрывал. Сейчас вот вылетел в третьем раунде. Теперь шанса нет никакого — или попадаем, или первое место занимаем. Как я уже говорил, ты просыпаешься на следующий день — и идёшь работать. Есть пример Саши Овечкина. Сколько он лет шёл к кубку? Ещё раз говорю: всё когда-то заканчивается, надо работать, верить в то, что ты делаешь, чтобы ребята верили», — сказал Квартальнов.

Он добавил, что поражение сделало команду сильнее и сейчас работает на пределе: «Сейчас у нас всё ровно, всё четко. Думаю, хорошее будущее будет».