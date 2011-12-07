В «Ак Барсе» опровергли интерес к двум легионерам

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на итоговой пресс-конференции опроверг информацию об интересе клуба к двум легионерам. Речь идёт о двух нападающих «Металлурга»: Деннисе Расмуссене и Андрее Нестрашиле.

«Нет, этих игроков в нашем списке нет», — сказал Якубов.

При этом, по словам генменеджера, в клубе хотят сохранить костяк команды.

«Хотим сохранить своих воспитанников: Яруллина, Петрова, Бурмистрова. Хотим сохранить Хенкеля, парень — добротный защитник. Идут переговоры, поэтому я не могу сказать — кто согласится, кто — нет», — заявил Якубов.