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В «Ак Барсе» опровергли интерес к двум легионерам

В клубе намерены сохранить костяк игроков.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на итоговой пресс-конференции опроверг информацию об интересе клуба к двум легионерам. Речь идёт о двух нападающих «Металлурга»: Деннисе Расмуссене и Андрее Нестрашиле.

«Нет, этих игроков в нашем списке нет», — сказал Якубов.

При этом, по словам генменеджера, в клубе хотят сохранить костяк команды.

«Хотим сохранить своих воспитанников: Яруллина, Петрова, Бурмистрова. Хотим сохранить Хенкеля, парень — добротный защитник. Идут переговоры, поэтому я не могу сказать — кто согласится, кто — нет», — заявил Якубов.

КВ
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