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Футболист «Урала» болен COVID-19

Инфекцию удалось выявить в результате тестирования.

36-летний нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился COVID-19, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга. Болезнь у футболиста протекает в легкой форме.

«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат», - подчеркивается в сообщении.

Тесты остальных футболистов и персонала «Урала» оказались отрицательными. Добавим, что Павел Погребняк в этом сезоне во всех турнирах провел 14 матчей в составе «Урала», оформил дубли в ворота «Крыльев Советов» в РПЛ и «Черноморца» в Кубке России.

КВ
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