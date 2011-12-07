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Футболисты «Рубина» пересекли российско-грузинскую границу

Игроки едут в столицу РТ на автомобиле.

Игроки «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия в четверг успешно пересекли российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс — Степанцминда». Информация об этом появилась в Instagram Зурико Давиташвили.

Футболисты едут с территории Грузии в Казань на автомобиле. Первый водитель довезет игроков до Тамбова, где они пересядут в клубную машину и доедут до столицы РТ. Время в пути займет больше суток. Столь сложная логистика объясняется тем, что Грузия с 21 марта прекратила воздушное сообщение по всем направлениям на фоне пандемии COVID-19.

Добавим, что грузинские власти намерены 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.

КВ
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