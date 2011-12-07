Леонид Слуцкий опроверг информацию о конфликте с Павлом Мамаевым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о конфликте с полузащитником Павлом Мамаевым в пору работы в ЦСКА. Об этом специалист рассказал в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

О конфликте зимой этого года поведал комментатор Алексей Андронов: он утверждал, что тренер повздорил с футболистом накануне матча против «Томи». Якобы Слуцкий позвал футболиста к себе в номер, чтобы обсудить с ним нюансы предстоящей игры. Но Мамаев, находясь в присутствии других игроков команды, заявил: «Леонид Викторович, может быть, лучше здесь пообщаемся? А то слухи-то про вас разные ходят».

«Это выдуманная история Алексеем Андроновым. Абсолютно ничего такого не было. Это воспаленный мозг человека с пышной шевелюрой», — заявил Леонид Слуцкий.