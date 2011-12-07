Сборная России стартовала с победы на ЧМ-2021

Сборная России одержала победу над Чехией (4:3) в первом матче группового этапа ЧМ-2021. Победную шайбу россияне забросили за 19 секунд до конца основного времени матча.

В составе сборной России голами отличились Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой.

22 мая Россия встретится со сборной Великобритании.