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Сборная России стартовала с победы на ЧМ-2021

Хоккеист «Ак Барса» набрал балл за результативность.

Сборная России одержала победу над Чехией (4:3) в первом матче группового этапа ЧМ-2021. Победную шайбу россияне забросили за 19 секунд до конца основного времени матча.

В составе сборной России голами отличились Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой.

22 мая Россия встретится со сборной Великобритании.

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