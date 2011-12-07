«Ростов» раскритиковал позицию РПЛ по матчу против «Сочи»

«Ростов» на официальном сайте опубликовал мнение, относительно событий вокруг матча 23-го тура чемпионата страны против «Сочи» (1:10). Ростовчане были вынуждены играть молодежным составом из-за вспышки COVID-19.

Клуб считает, что РПЛ должна была принять решение о судьбе матча.

«Ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики», — гласит сообщение. При этом ростовчане не имеют претензий к клубу с побережья Черного моря.