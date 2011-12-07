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«Авангард» намерен вернуться в Омск в начале сезона 2022/23

Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей.

«Авангард» планирует вернуться в Омск в начале сезона 2022/23. Об этом в интервью «Большому спорту» заявил председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

Он отметил, что строительство новой арены будет вестись в рамках государственно-частного партнерства — «Авангард» оплатит примерно половину стоимости возведения объекта. Вместимость ледовой арены составит 12 тысяч зрителей.

«В Омске хоккей любят, поэтому в теории могли бы построить и 20-тысячник, но нет финансовых возможностей. Еще одна причина того, что остановились на 12 тыс.: дворец большей вместимости предполагает и увеличенный размер общей территории, а новая арена строится на месте старой», — заявил Крылов.

Напомним, что «Авангард» выступает в Балашихе с 2018 года. В минувшем сезоне клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

КВ
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