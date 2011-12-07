Россия завершила выступление на Евро-2020

Сборная России в заключительном матче группового этапа Евро-2020 в Копенгагене проиграла Дании и вылетела с турнира.

В первом тайме датчане повели в счёте благодаря голу Миккеля Дамсгора на 38-й минуте. На 59-й минуте Зобнин ошибся с передачей к своим воротам и выдал мяч в ноги Юссуфу Поульсену, который удвоил преимущество Дании.

На 70-й минуте Артём Дзюба отквитал один мяч с пенальти, но на 79-й Андреас Кристенсен вколотил в ворота Сафонова третий мяч, а через четыре минуты Йоаким Мэле поставил точку в матче — 1:4.

Россия заняла последнее место в группе с тремя очками при разнице мячей 2:7.